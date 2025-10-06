Handball: Erneuter Kreuzbandriss bei Stuttgarts Truchanovicius

Bitterer Rückschlag für Jonas Truchanovicius: Der litauische Handballer vom Bundesligisten TVB Stuttgart hat sich erneut das Kreuzband gerissen. Wie der Klub bekannt gab, zog sich der 32-Jährige die Verletzung am Sonntag beim 29:31 gegen die MT Melsungen zu. Truchanovicius wird dem Tabellen-14. damit "auf unbestimmte Zeit fehlen".

Truchanovicius hatte bereits im September 2023 einen Kreuzbandriss erlitten. "Diese Nachricht trifft uns alle hart. Jonas hat sich mit enormem Einsatz zurückgekämpft und war in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft – sowohl sportlich als auch menschlich", sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: "Dass er nun erneut eine so schwere Verletzung erlitten hat, ist unglaublich bitter. Wir wünschen ihm viel Kraft und werden ihn auf seinem Weg unterstützen."