Handball: Erster Sieg für den Bergischen HC

Der Bergische HC hat die ersten Punkte nach dem Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga (HBL) gesammelt. Nach sechs Niederlagen nacheinander siegte die Mannschaft von Trainer Arnor Por Gunnarssen am Donnerstag im Nachholspiel vom siebten Spieltag mit 35:28 (16:16) gegen die HSG Wetzlar und verließ damit das Tabellenende. Noah Beyer und Eloy Morante Maldonado waren mit je acht Toren die erfolgreichster Werfer des BHC.

Die Rhein-Neckar Löwen verpassten zum Auftakt des achten Spieltags den vierten Heimsieg der Saison. Im Derby gegen FA Göppingen kamen die Mannheimer nur zu einem 30:30 (15:15), mit 10:6 Punkten halten die Löwen trotzdem den Kontakt zur Spitzengruppe. Lukas Sandell war mit sieben Treffern bester Schütze des zweimaligen Meisters. Jannik Kohlbacher, dessen Vertrag vor der Partie bis 2029 verlängert worden war, kam auf sechs Tore.

Auch der VfL Gummersbach setzt sich immer mehr im oberen Tabellendrittel fest. Beim ungefährdeten 33:22 (18:12) gegen den HC Erlangen fuhr der zwölfmalige Meister den sechsten Sieg ein und schob sich vorübergehend auf Rang drei (12:4) vor. Miro Schluroff traf neunmal für die Gummersbacher.