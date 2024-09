Handball: Flensburg mit Kantersieg zum Start

Anzeige

Der dreimalige deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt ist mit einem lockeren Heimsieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau besiegte den HC Erlangen souverän mit 42:28 (22:12), erfolgreichster Werfer der Norddeutschen war der dänische Olympiasieger Emil Jakobsen mit elf Toren. Im zweiten Spiel des Abends trennten sich Frisch Auf Göppingen und der HSV Hamburg 25:25 (13:10).

Flensburgs Nordrivale und Rekordmeister THW Kiel hatte am Donnerstagabend bei der Rückkehr von Nationaltorwart Andreas Wolff eine 27:32-Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen kassiert. Titelverteidiger SC Magdeburg und Supercup-Gewinner Füchse Berlin steigen am Samstag in die Liga ein.