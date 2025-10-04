Handball: Flensburg siegt klar in Leipzig

Die SG Flensburg-Handewitt hält in der Handball-Bundesliga den Druck auf den makellosen THW Kiel hoch. Das Team von Trainer Ales Pajovic gewann am siebten Spieltag beim sieglosen SC DHfK Leipzig überlegen mit 42:24 (21:11) und bleibt ungeschlagen - allerdings haben sich die Flensburger früh in der Saison bereits zwei Unentschieden erlaubt.

Zumindest nach Pluspunkten (12:2) aber schloss die SG zu den Kielern (12:0) auf, die ihre sechs Spiele allesamt gewonnen haben und am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) die Rhein-Neckar Löwen empfangen. Bester Flensburger Werfer in Leipzig war Simon Pytlick (neun Tore) im linken Rückraum.