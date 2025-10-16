Handball: Flensburg weiter auf Kurs

Die SG Flensburg Handewitt hat in der Handball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren und ihre starke Form unterstrichen. Beim ThSV Eisenach gewann der Tabellenführer mit 38:32 (23:20). Die Flensburger bleiben somit auch nach dem neunten Saisonspiel ungeschlagen. Bester Werfer war Emil Jakobsen mit elf Treffern für die Gäste - für Nationalspieler Marko Grgic (8 Tore) war es die Rückkehr nach Eisenach nach seinem Wechsel im Sommer.

Die Gastgeber hielten sich stark gegen den Tabellenführer. Zwar gingen die Gäste früh mit vier Toren in Führung (5.), Eisenach konnte den Rückstand jedoch halten und zwischenzeitlich sogar auf zwei Tore verringern - für Punkte reichte es am Ende aber nicht.

Ähnlich gestaltete sich das zweite Spiel des Abends. Überschattet von einem medizinischen Notfall in der Halle, ging Gastgeber TBV Lemgo Lippe früh gegen die Rhein-Neckar Löwen in Führung und siegte mit 25:22 (13:9). Lemgo ist somit seit sieben Spielen ungeschlagen und hat überhaupt erst eine Saisonniederlage einstecken müssen. Stark spielte vor allem Niels Gerardus Versteijnen mit elf Treffern.

In der letzten Spielminute wurde das Spiel wegen eines medizinischen Notfalls im Zuschauerraum unterbrochen - die Behandlung dauerte mehrere Minuten an. Die Spieler ließen die Zeit nach Wiederbeginn herunterlaufen.