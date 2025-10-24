Handball: Göppingen holt Pregler aus Gummersbach

Handball-Bundesligist FA Göppingen hat Spielmacher Ole Pregler verpflichtet. Der U21-Weltmeister von 2023 wechselt zur kommenden Saison vom Ligakonkurrenten VfL Gummersbach zu den Schwaben, das gaben beide Vereine am Freitag bekannt. Pregler unterschrieb in Göppingen einen Zweijahresvertrag.

"Ole Pregler bringt handballerisch ein spannendes Profil mit, weil er in der Abwehr gut einsetzbar ist und vorne auf der Mitte viele Optionen anbietet", wird Göppingens Trainer Ben Matschke in der Mitteilung zitiert. Der 23-jährige Pregler will bei FA "eine wichtige Rolle einnehmen".