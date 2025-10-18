Handball: Kiel schlägt Melsungen

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Spielen ohne Sieg und der verlorenen Tabellenführung bezwang die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am neunten Spieltag die MT Melsungen in der Wiederauflage des DHB-Pokalfinals mit 31:29 (17:12) und sprang zumindest vorübergehend auf Rang drei.

Der Färinger Elias Ellefsen a Skipagötu war mit acht Treffern bester Werfer der Kieler, Andreas Wolff zeichnete sich mit neun Paraden aus. Der Nationaltorhüter hielt fast jeden vierten Versuch der Gäste. In der Liga hatte der THW nach dem Remis gegen die Rhein-Neckar Löwen (31:31) zuletzt das schleswig-holsteinische Landesderby gegen die SG Flensburg-Handewitt (34:36) verloren. Am Dienstag hatte Kiel zum Auftakt der European League in Montpellier (30:28) bereits eine erste Reaktion gezeigt.

Nach einem ausgeglichenen Beginn setzte sich der Pokalsieger kontinuierlich ab. Den Vorsprung ließen sich die Zebras nicht mehr nehmen, auch wenn es in der Schlussphase nochmal enger wurde. Nach vier Ligapartien ohne Sieg gegen die Hessen brachte Kiel den siebten Saisonerfolg aber letztlich ohne Probleme ins Ziel. Der SC Magdeburg und der VfL Gummersbach können am Sonntag wieder an Kiel vorbeiziehen.

Der HC Erlangen siegte gegen die HSG Wetzlar mit 33:26 (20:14). Die Franken schoben sich damit auf den zehnten Platz vor. Viggo Kristjansson traf zehn Mal für den HC.