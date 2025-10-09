Handball: Kohlbacher verlängert bei Rhein-Neckar Löwen

Handball-Nationalspieler Jannik Kohlbacher bleibt langfristig bei den Rhein-Neckar Löwen. Der Olympiazweite von 2024 verlängerte seinen Vertrag beim Bundesligisten bis 2029. Das gab der Klub am Donnerstag vor dem Punktspiel gegen FA Göppingen bekannt. Der Kreisläufer spielt bereits seit Sommer 2018 für die Löwen.

"Jannik ist ein absoluter Führungsspieler. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft. Nie um einen lockeren Spruch verlegen, sorgt er in der Kabine für Stimmung, steht auf der anderen Seite aber für Professionalität und 100 Prozent Einsatz", sagte Sportchef Uwe Gensheimer über den 30-Jährigen: "Inzwischen spielt er seine achte Saison für die Löwen und ist als erfahrener Spieler ein wichtiger Ansprechpartner. Seine sportlichen Qualitäten sind außergewöhnlich. Spielwitz, Durchsetzungsvermögen und Tore aus jeglicher Wurfposition zeichnen ihn aus."