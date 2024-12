Handball: Lemgo gegen Potsdam am 10. April

Das am vergangenen Sonntag abgebrochene Spiel zwischen den Handball-Bundesligisten TBV Lemgo Lippe und VfL Potsdam wird am 10. April (19.00 Uhr) nachgeholt. Das gab die HBL am Mittwoch bekannt. Die Partie war aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Zuschauertribüne nicht fortgesetzt worden.