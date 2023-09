Handball: Magdeburg stolpert auch in der Liga

Anzeige

Nach dem bösen Fehlstart für den Titelverteidiger in der Champions League ist der SC Magdeburg auch in der Handball-Bundesliga (HBL) gestolpert. Beim SC DHfK Leipzig kam die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert am Sonntag nicht über ein 27:27 (10:15) hinaus. Der SCM bleibt mit 9:3 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Magdeburg hatte am Donnerstag in der Königsklasse klar beim FC Barcelona verloren (20:32), es war die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Topwerfer gegen Leipzig vor 5763 Zuschauern war der Schwede Albin Lagergren, der acht Tore erzielte. Für die Gastgeber war Viggo Kristjansson aus Island mit sechs Treffern erfolgreichster Schütze.

Besser lief es für die MT Melsungen. Die Nordhessen holten durch das 28:25 (15:13) beim TBV Lemgo ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel und verdrängten die Füchse Berlin wieder von der Spitze. Der HSV Hamburg feierte beim 30:25 (13:12) über Schlusslicht HSG Wetzlar seinen zweiten Heim- und dritten Saisonsieg.