Handball: Mittelhandbruch bei Flensburgs Möller

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Wochen auf Rückraumspieler Lasse Möller verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, zog sich der Däne im Spiel der European League gegen Irudek Bidasoa Irun eine Fraktur der rechten Mittelhand zu. Untersuchungen in Flensburg bestätigten die Diagnose, eine Operation ist jedoch nicht nötig. Möller muss dennoch vorerst pausieren.

"Ein solcher Ausfall ist natürlich äußerst bitter – insbesondere in einer Phase mit hoher Belastung und vielen Spielen. Jetzt gilt es, als Team noch enger zusammenzurücken und die Situation gemeinsam zu meistern", sagte Geschäftsführer Holger Glandorf.