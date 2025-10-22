Handball: Nationalspieler Semper verlängert in Leipzig

Handball-Nationalspieler Franz Semper bleibt langfristig beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Wie das Tabellenschlusslicht am Mittwoch bekannt gab, verlängerte der Rückraumspieler seinen Vertrag bis 2028. Der 28-Jährige stammt aus der Jugend des Klubs, bis auf drei Saisons bei der SG Flensburg-Handewitt spielte er ausschließlich für die Sachsen.

"Leipzig ist meine sportliche Heimat. Ich bin hier groß geworden, habe hier meine ersten Bundesliga-Spiele gemacht – und will natürlich auch in den nächsten Jahren mithelfen, dass wir unseren Weg weitergehen", sagte Semper: "Ich glaube fest an dieses Team und daran, dass uns die Saison 2025/26 am Ende in positiver Erinnerung bleiben wird."

Aktuell warten die Leipziger nach neun Ligaspielen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. "Wir sind stolz auf die Verlängerung mit Franz, denn damit bleibt nicht nur ein aktueller deutscher Nationalspieler bei uns, sondern auch eine Leipziger Identifikationsfigur. Die gemeinsame Verlängerung zeigt, dass alle Seiten davon überzeugt sind, dass wir zusammen diese schwierige Phase meistern werden", sagte Sportdirektor Bastian Roscheck.