Handball: Neues Trainer-Duo und neuer Torhüter in Stuttgart

Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat nach seinem desolaten Bundesligastart ein neues Trainer-Duo präsentiert - und dabei für ein personelles Kuriosum gesorgt. Wie der Verein am Samstag mitteilte, übernimmt Jürgen Schweikardt gemeinsam mit Jens Bürkle bis auf Weiteres und maximal bis zum Saisonende den Trainerposten seines freigestellten Bruders Michael Schweikardt. Dieser war eine Woche zuvor nach nur einem Sieg aus zehn Spielen und Tabellenplatz 17 entlassen worden.

Jürgen Schweikardt, der in Stuttgart zudem die Position des Geschäftsführers besetzt, nimmt damit bereits zum dritten Mal nach 2013 und 2018 auf der Trainerbank der Stuttgarter Platz. Vom Interims-Duo erhoffe man sich nun, "ohne zeitlichen Druck nach einem zu uns passenden Trainer für die Zukunft zu schauen", so Gesellschafter-Sprecher Christian May.

Neben dem neuen Trainerduo verstärken sich die Stuttgarter zudem auf der Torhüterposition. Der französische Nationalspieler Samir Bellahcene schließt sich dem TVB mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende vom deutschen Rekordmeister THW Kiel an. Im Sommer hatte der Keeper mit Frankreich den EM-Titel gewonnen.

Das nächste Spiel der Schwaben steht aufgrund der kommenden Länderspielpause erst am 24. November bei den Füchsen Berlin an.