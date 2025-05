Handball: Potsdam kaum noch zu retten

Der 1. VfL Potsdam kann sich nur noch theoretische Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga machen. Der Aufsteiger verlor am am Samstag gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 26:34 (12:15) und hat bei sieben ausstehenden Spielen acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.