HBL: Kiel siegt ohne Probleme in Hamburg

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel kommt nach einem durchwachsenen Saisonstart immer besser in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich am 6. Bundesliga-Spieltag nach einer souveränen Vorstellung mit 31:25 (14:11) beim HSV Hamburg durch und fuhr den vierten Pflichtspielsieg in Folge ein. Erst vor acht Tagen hatten die Kieler in der 2. Runde des DHB-Pokals mit 30:27 in der Hansestadt triumphiert.

Vor dem Topspiel der Bundesliga zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Meister SC Magdeburg am Samstag (15.40 Uhr/Dyn) haben die Kieler mit nun 8:4 Punkten die Spitzengruppe im Blick. Beste Werfer der Zebras waren der Kroate Domagoj Duvnjak und der Schwede Emil Wernsdorf Madsen mit jeweils sechs Treffern, Nationaltorhüter Andreas Wolff steuerte starke elf Paraden zum Auswärtssieg bei.

Die Kieler hatten vor 8030 Zuschauern ab Mitte der ersten Halbzeit die Spielkontrolle übernommen und gingen beim 6:5 durch Duvnjak (13.) erstmals in Führung. Der THW verwaltete einen Drei-Tore-Vorsprung in der Folge clever und baute diesen in der Schlussphase aus.

Zuvor hatte sich der ThSV Eisenach im Abstiegskampf mit 30:22 (13:13) gegen die HSG Wetzlar durchgesetzt.