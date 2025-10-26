HBL: Meister Berlin patzt - Magdeburg mit Mühe

Meister Füchse Berlin hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga überraschend gepatzt. Der Titelverteidiger kassierte beim 38:39 (18:18) gegen den HSV Hamburg seine schon dritte Niederlage der Saison. Nach zehn Runden hat das Team um Welthandballer Mathias Gidsel genauso viele Pleiten auf dem Konto wie in der gesamten vergangenen Spielzeit.

Mit jetzt 14:6 Punkten verloren die Füchse auch den Anschluss an die Topteams SG Flensburg-Handewitt (18:2) und SC Magdeburg (17:1), die am Sonntag Siege feierten. Der SCM hatte beim 24:22 (8:8) gegen Angstgegner TSV Hannover-Burgdorf allerdings viel Mühe, Flensburg gewann 36:30 (19:14) gegen den HC Erlangen.

Berlin tat sich in der heimischen Max-Schmeling-Halle von Beginn an schwer, auch eine 24:21-Führung brachte nach der Pause keine Ruhe. Stattdessen drehten die Gäste, die einen Spieltag zuvor schon die Gummersbacher Erfolgsserie beendet hatten, auf. Zwei Minuten vor Schluss stand es 37:37, dann gelangen Hamburg zwei Tore in Folge - das reichte.

Beinahe gestolpert wäre auch Magdeburg in Hannover, wo der SCM seine letzten drei Auftritte verloren hatte. In der von zwei starken Abwehrreihen geprägten ersten Halbzeit gelang keiner Mannschaft eine Zwei-Tore-Führung. Das änderte sich nach der Pause, als die von Bennet Wiegert trainierten Gäste auf 20:15 davonzogen. Eine Entscheidung war aber auch das nicht: Die Gastgeber kamen noch einmal bis auf ein Tor heran, doch die Gäste behielten die Nerven.