HBL: Melsungen bleibt nach Zittersieg Zweiter

Die MT Melsungen hat im Meisterrennen der Handball-Bundesliga nur mit Mühe einen Ausrutscher verhindert. Dem Team von Trainer Roberto García drohte gegen Altmeister VfL Gummersbach lange die erste Heimniederlage der Saison, am Ende hieß es aber 26:25 (9:11). Mit 42:10 Punkten liegt Melsungen weiter auf Rang zwei hinter dem punktgleichen Tabellenführer Füchse Berlin, der am Sonntag (15.00 Uhr) den Dritten TSV Hannover-Burgdorf (39:11) zum Topspiel erwartet.

Melsungen fand eine Woche nach der Niederlage im Pokalfinale gegen den THW Kiel nur schwer in die Partie, von der Heimstärke mit zuvor zwölf Siegen aus zwölf Spielen war nichts zu sehen. Zur Pause stand es 9:11, im zweiten Durchgang ging Melsungen erst in der 45. Minute erstmals in Führung (17:16) - und brachte den Sieg mit Mühe ins Ziel. Bester Werfer war der Isländer Elvar Örn Jonsson mit sechs Toren.

Weniger Mühe hatte der neue Pokalsieger aus Kiel, durch das 36:29 (19:14) bei FA Göppingen wahrte der THW seine Mini-Chance auf den Titel. Mit 38:16 Punkten liegt der Rekordmeister, der am Mittwoch ein intensives Spiel gegen die Füchse verloren hatte, weiter auf Rang vier. Eric Johansson erzielte sieben Tore für Kiel, Marcel Schiller sogar acht für Göppingen.

Direkt hinter Kiel folgt weiter der deutsche Meister SC Magdeburg (37:11) nach einem 30:27 (13:11) gegen die Rhein-Neckar Löwen.