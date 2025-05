HBL: Melsungen legt im Meisterrennen vor

Die MT Melsungen hat im Titelkampf der Handball-Bundesliga vorgelegt und den Druck auf Tabellenführer Füchse Berlin erhöht. Die Hessen gewannen ihr Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 25:22 (13:9) und verdrängten die Berliner zunächst von Rang eins.

Nach dem Einzug ins Final Four der European League unter der Woche hat die Mannschaft von Coach Roberto Garcia Parrondo weiter zwei realistische Titelchancen. Gegen die Löwen reichte es letztlich zu einem hart erkämpften Heimerfolg, auch weil MT-Torwart Adam Morawski in der Schlussphase mehrfach glänzend parierte. Bester Werfer der Partie war mit zwölf Treffern Jon Lindenchrone Andersen von den Löwen, für Melsungen traf Timo Kastening (7) am häufigsten.

Verfolger TSV Hannover-Burgdorf hatte mit einem Sieg gegen den ThSV Eisenach (31:26) schon am Freitag vorgelegt und vorübergehend Boden gut gemacht. Durch den Erfolg steht Melsungen nun mit 46:10 Punkten vor den Hannoveranern (43:13).