HBL-Titelrennen: Füchse wehren Melsungen-Angriff ab

Die Füchse Berlin haben den nächsten Angriff der MT Melsungen auf die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga (HBL) mühelos abgewehrt. Nachdem Melsungen am Sonntag mit einem 25:22 (13:9) gegen die Rhein-Neckar Löwen im Titelkampf vorgelegt hatte, gewannen die Füchse wenig später ihr Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte SG BBM Bietigheim souverän mit 42:30 (22:18). Die Berliner bleiben damit dank der deutlich besseren Tordifferenz Erster, nach Punkten sind beide Teams gleichauf.

Angeführt von Welthandballer Mathias Gidsel (10 Tore), der vor allem in der ersten Hälfte kaum zu stoppen war, feierten die Füchse ein Torfestival und bleiben dank ihrer besten Offensivleistung der Bundesligasaison in eigener Halle ungeschlagen. Zunächst in der Abwehr noch mit Problemen, zog das Team von Trainer Jaron Siewert den Gästen in der zweiten Hälfte davon.

Das punktgleiche Melsungen hat nach dem Einzug ins Final Four der European League unter der Woche weiter zwei realistische Titelchancen. Gegen die Löwen reichte es letztlich zu einem hart erkämpften Heimerfolg, auch weil MT-Torwart Adam Morawski in der Schlussphase mehrfach glänzend parierte. Bester Werfer der Partie war mit zwölf Treffern Jon Lindenchrone Andersen von den Löwen, für Melsungen traf Timo Kastening (7) am häufigsten.

Verfolger TSV Hannover-Burgdorf hatte mit einem Sieg gegen den ThSV Eisenach (31:26) schon am Freitag vorgelegt und vorübergehend Boden gut gemacht. Durch den Erfolg steht Melsungen nun mit 46:10 Punkten vor den Hannoveranern (43:13). Als Vierter folgt Titelverteidiger SC Magdeburg (41:11), der am Sonntagabend 37:28 (18:14) gegen den HSV Hamburg gewann und nun mit zwei Spielen in Rückstand weiter nur einen Minuspunkt mehr hat als das Spitzenduo.

Pokalsieger THW Kiel, der wie Melsungen am Dienstag ins Final Four der European League eingezogen ist, gewann derweil mit 35:32 (23:19) beim TVB Stuttgart, hatte dabei aber überraschend viel Mühe. Die Stuttgarter kämpften sich von einem Vier-Tore-Halbzeitrückstand zurück, glichen in der zweiten Hälfte mehrfach aus und verpassten am Ende nur knapp, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren.