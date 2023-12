Kiel setzt Aufholjagd fort - Eisenach düpiert Löwen

Anzeige

Rekordmeister THW Kiel hat seine Aufholjagd fortgesetzt und sich mit dem achten Sieg in Serie in die EM-Pause verabschiedet. Der Titelverteidiger besiegte am Mittwochabend die TSV Hannover-Burgdorf nach einer überzeugenden Leistung 34:20 (14:8) und revanchierte sich damit eindrucksvoll für die 33:36-Pleite im Hinspiel Anfang November - dies war die bislang letzte Niederlage der Kieler in der Liga.

Mit 26:10 Punkten überwintert die Mannschaft von Trainer Filip Jicha auf Platz vier. Das Spitzenduo aus dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin (30:4), die jeweils am Freitag noch einmal im Einsatz sind, ist noch in Reichweite. Hannover (19:17) ist Sechster.

Die MT Melsungen hatte zuvor um die Europapokal-Plätze den VfL Gummersbach auf Distanz gehalten. Die Hessen setzten sich gegen den Altmeister am Mittwochabend mit 26:25 (13:14) durch und liegen mit 25:11 Punkten auf Platz fünf.

Während Gummersbach (18:18) im Mittelfeld feststeckt, verpassten auch die Rhein-Neckar Löwen einen Schritt nach vorne und patzten überraschend im Heimspiel gegen Aufsteiger ThSV Eisenach. Der Pokalsieger verlor gegen den abstiegsbedrohten Neuling 26:27 (13:13) und hat mit ebenfalls 18:18 Punkten bereits sieben Zähler Rückstand auf Melsungen.

In Kiel war Elias Ellefsen a Skipagötu mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze des THW, der am Mittwoch die Vertragsverlängerungen mit Nationalspieler Rune Dahmke (bis 2026) und dem französischen Torwart Samir Bellahcene (2025) bekannt gab.

Die MT hatte beim knappen Erfolg gegen den VfL im Spanier Erik Balenciaga (acht Treffer) ihren besten Torschützen. Überragender Spieler bei Eisenachs Coup in Mannheim war Manuel Zehnder, der zwei Sekunden vor Schluss per Siebenmeter mit seinem 14. Tor zum Sieg traf.