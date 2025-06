Nach Achillessehnenriss: Melsungen verlängert mit Mensing

Handball-Bundesligist MT Melsungen plant trotz einer schweren Verletzung auch in der Zukunft mit Rückraumspieler Aaron Mensing. Wie der Verein am Montag verkündete, verlängert der Deutsch-Däne seinen Vertrag beim Drittplatzierten der vergangenen Saison vorzeitig bis 2028. Im März hatte Mensing beim Spiel gegen den THW Kiel in der European League einen Achillessehnenriss erlitten.