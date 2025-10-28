Nationalspieler Hornke beendet Karriere nach der Saison

Handball-Nationalspieler Tim Hornke macht Schluss: Der 35 Jahre alte Rechtsaußen von Champions-League-Sieger SC Magdeburg wird nach der laufenden Bundesliga-Saison seine aktive Laufbahn beenden. Das teilte der SCM am Dienstag mit.

"Nach vielen intensiven und wunderschönen Handball-Jahren habe ich mich entschieden, meine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Der SC Magdeburg war und ist für mich ein ganz besonderer Verein, der mich sportlich und menschlich geprägt hat. Ich bin unglaublich dankbar für die gemeinsame Zeit, für meine Mitspieler, Trainer, das gesamte Umfeld und natürlich unsere Fans", sagte Hornke.

Für die Nationalmannschaft bestritt Hornke insgesamt 23 Partien (53 Tore) und gewann im Vorjahr bei den Olympischen Sommerspielen in Frankreich die Silbermedaille. Nach einer Fußverletzung war das Turnier für ihn jedoch bereits nach dem Auftaktspiel gegen Schweden beendet. Zuletzt spielte Hornke in der DHB-Auswahl keine Rolle mehr.

Für den SCM war Hornke in zwei Phasen aktiv: Nach seinem Wechsel 2010 von der TSV Hannover-Burgdorf blieb er vier Jahre, 2019 kehrte er dann vom TBV Lemgo Lippe zurück. In 466 Bundesliga-Spielen erzielte der Linkshänder bislang 1492 Tore. Mit dem SCM gewann er die deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal, die Champions League, die European League und den IHF Super Globe.