Neuer Rückraumspieler: Füchse Berlin holen Gröndahl

Die Füchse Berlin haben sich die Dienste von Rückraumspieler Tobias Gröndahl gesichert. Der Norweger läuft ab kommender Saison für den Handball-Bundesligisten auf und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der 24-Jährige kommt aus Dänemark von GOG Handbold.

Gröndahl soll Paul Drux ersetzen, der im Oktober seine Karriere mitten in der Spielzeit verletzungsbedingt hatte beenden müssen. Der Neuzugang blickt ambitioniert auf seine bevorstehende Zeit in der Hauptstadt. "Mein Hauptziel ist es immer, alles zu gewinnen. Im Moment haben die Füchse die Möglichkeit, beides zu gewinnen, die deutsche Meisterschaft und die Champions League. Das wird also auch mein Ziel für die nächsten Spielzeiten sein", so Gröndahl.

"Wir haben lange genug an Tobias Gröndahl gearbeitet und uns mit ihm beschäftigt. Ich finde, dass er hervorragend zu uns passt und uns das gewisse Etwas geben kann. Er ist ein torgefährlicher Spielmacher, der gut Strategie und Regie führen kann", sagte Sport-Vorstand Stefan Kretzschmar über den 52-maligen Nationalspieler.