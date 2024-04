Sechster Sieg in Serie: Magdeburg bleibt auf Kurs

Anzeige

Der SC Magdeburg hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga fortgesetzt und im Titelrennen nachgelegt. Das Team des deutschen Trainers Bennet Wiegert gewann gegen den TVB Stuttgart mit 40:31 (19:18) und holte seinen sechsten Erfolg in der Liga nacheinander. In der Tabelle liegt Magdeburg mit 48:7 Punkten weiterhin auf Platz zwei hinter den Füchsen Berlin (49:7), der SCM hat aber ein Spiel weniger absolviert als der Spitzenreiter.

Bester Werfer der Gastgeber war Tim Hornke mit neun Toren. Bei den Stuttgartern waren Kai Häfner und Marino Maric jeweils sechsmal erfolgreich.

Magdeburg und Berlin werden den Titel unter sich aufmachen - und auf beide warten in der Liga nun große Herausforderungen. Die Füchse bekommen es am 21. April mit Rekordmeister THW Kiel zu tun, Magdeburg muss am 19. April zur SG Flensburg-Handewitt.

Am kommenden Wochenende sind der SCM und die Füchse ebenfalls im Fokus: Beim Final Four des Pokals in Köln treffen beide im Halbfinale aufeinander. Flensburg spielt im zweiten Halbfinale gegen die MT Melsungen.