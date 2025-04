Sieg gegen Erlangen: Melsungen bleibt an Füchsen dran

Die MT Melsungen hat ihre Pflichtaufgabe im Titelrennen der Handball-Bundesliga souverän gelöst. Der Tabellenzweite setzte sich beim HC Erlangen mit 31:25 (17:12) durch und schloss in der Tabelle zu den Füchsen Berlin (44:10 Punkte) auf. Die punktgleichen Berliner hatten ihre Aufgabe am 27. Spieltag bereits in der Vorwoche mit einem 36:34-Sieg beim THW Kiel gelöst und pausieren an diesem Wochenende aufgrund des Champions-League-Viertelfinals gegen Aalborg HB.