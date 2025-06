Siewert als "Trainer der Saison" ausgezeichnet

Jaron Siewert von den Füchsen Berlin ist als "Trainer der Saison 2024/25" in der Handball-Bundesliga ausgezeichnet worden. Der Chefcoach des Spitzenteams, das kurz vor dem ersten Meistertitel seiner Vereinshistorie steht, wurde von seinen Kollegen sowie den Geschäftsführern der Liga gewählt. Die Ehrung erfolgte am Mittwochabend im Vorfeld des Heimspiels gegen den VfL Gummersbach durch HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Die Auszeichnung habe "sich Jaron sehr ehrenhaft verdient", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. "Er hat die Herausforderungen, die sich über die Saison immer wieder geboten haben, stets mit Bravour gelöst und nie das Problem, sondern immer die Lösung gesehen." Auch Sportvorstand Stefan Kretzschmar lobte seinen Coach in höchsten Tönen. Siewert sei ein "tadelloser Mensch", ein Trainer mit Konzept und ein Teammanager, "weil er die Mannschaft zusammenhält".

Siewert war vor fünf Jahren im Alter von 26 Jahren zum jüngsten Chefcoach in Deutschlands oberster Spielklasse aufgestiegen. Ein halbes Jahrzehnt später wäre er mit 31 Jahren der Jüngste, der als Meistertrainer in die Bundesliga-Annalen eingeht. Um dies aus eigener Kraft zu schaffen, fehlten den Berlinern vor dem Duell mit Gummersbach noch zwei Siege.

Siewert folgt auf Bennet Wiegert, der im Vorjahr mit dem SC Magdeburg das Double gewonnen hatte. Auch Siewert hat in dieser Saison noch die Chance auf zwei Titel. Wie der SCM zogen die Füchse in das Final Four der Champions League in Köln (14. und 15. Juni) ein. Auch hier wäre ein Berliner Triumph eine Premiere.