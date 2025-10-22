THW Kiel verlängert mit Trainer Jicha

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den Vertrag mit Trainer Filip Jicha (43) um zwei weitere Jahre verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Jicha war schon als Spieler mit den Zebras erfolgreich, in Kiel lernte er später ein Jahr als Assistent des heutigen Bundestrainers Alfred Gislason, seit 2019 ist er als Cheftrainer für die Mannschaft verantwortlich. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

"Mir macht es einen unglaublichen Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich trage Schwarz-Weiß im Herzen und ich brenne für die Aufgabe, den neuen THW Kiel zu formen, um in Zukunft wieder um Meisterschaft und Champions League mitspielen zu können", sagte Jicha. Geschäftsführer Viktor Szilagyi lobte seinen leitenden Angestellten: "Filip arbeitet mit Akribie und Leidenschaft rund um die Uhr für unseren THW Kiel. Er lebt für diesen Verein und ist mit dieser Einstellung und seinen Qualitäten genau der richtige Mann, den wir bei uns brauchen."

Jicha, Welthandballer von 2010, hatte zwischen 2007 und 2015 für den THW gespielt und gewann mit dem Klub alle großen Titel. Als Trainer triumphierte der Tscheche mit Kiel 2020 in der Champions League sowie dreimal in der Bundesliga (2020, 2021 und 2023) und zweimal im Pokal (2022 und 2025). Zuletzt haben der SC Magdeburg und die Füchse Berlin den Kielern in Deutschland den Rang abgelaufen.