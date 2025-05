Wetzlar: Ilic übernimmt sofort für Carstens

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat auf die jüngste Negativserie reagiert und einen Trainerwechsel vorgenommen. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, wurden Chefcoach Frank Carstens sowie Co-Trainer Filip Mirkulovski von ihren Aufgaben entbunden. Der serbische Ex-Profi Momir Ilic (43), der eigentlich erst zur neuen Saison als Trainer anfangen sollte, übernimmt ab sofort.

"Die sportliche Entwicklung in den vergangenen Wochen entspricht nicht den Ansprüchen, die wir als Klub haben. Es stehen noch sechs Spiele in dieser Saison an. Wir wollen uns erfolgreich aus dieser Spielzeit verabschieden", sagte der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic: "Deshalb sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen und erhoffen uns dadurch einen wichtigen Impuls für den Schlussspurt in der Liga."

Wetzlar hat acht der vergangenen neun Ligaspiele verloren, der Klub steht nach 28 Spielen auf Rang 13. Der neue Coach Ilic hatte zuletzt bis 2024 beim ungarischen Topklub KC Veszprem gearbeitet.