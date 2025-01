Babyglück vor WM-Start: Handball-Torwart Wolff erstmals Vater

Babyglück sechs Tage vor WM-Start: Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist erstmals Vater geworden. Wolffs Freundin Samira brachte den Nachwuchs am Donnerstagmorgen zur Welt. Einen Bericht der Bild-Zeitung bestätigte der Deutsche Handballbund (DHB) dem SID am Abend in Flensburg.

"Wir freuen uns sehr", hatte der 33-jährige Wolff bereits vor der Geburt mit Blick auf die bevorstehende Entbindung gesagt: "Um meiner Familie die notwendige Ruhe zu ermöglichen und mir die Möglichkeit zu geben, den Fokus aus Familie und Sport zu erhalten, bitten wir unsere Privatsphäre zu respektieren."

Wolff stand am Donnerstagabend im Kader für das Vorbereitungsspiel der deutschen Handballer in Flensburg gegen Brasilien. Für den Stammkeeper stand gegen die Südamerikaner David Späth in der Startformation, Wolff feierte gelungene Aktionen seines Teams zunächst von der Bank aus.

Der Schlussmann des THW Kiel gilt als einer der großen Hoffnungsträger für die WM, die für Deutschland am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) in Herning mit der Partie gegen Polen beginnt.