DHB-Frauen: Ossenkopp und Weigel für EM-Quali nachnominiert

Anzeige

Bundestrainer Markus Gaugisch muss beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handball-Frauen gegen die Ukraine am Donnerstag in Wetzlar (20.15 Uhr/Sport1) ohne zwei Linkshänderinnen auskommen. Rechtsaußen Amelie Berger (HSG Bensheim) verpasst die Partie krankheitsbedingt, Alicia Stolle (Borussia Dortmund) wegen einer Fußverletzung. Für sie rücken Stolles Teamkollegin Meret Ossenkopp und Maren Weigel von der TuS Metzingen in den Kader.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) steigt am Donnerstag in die Ausscheidung für die EM-Endrunde 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) ein. Ursprünglich hätte das Team zwei Tage später zudem in Tel Aviv gegen Israel antreten sollen, die Partie wurde aber wegen der militärischen Eskalation im Land vom Europa-Verband EHF auf unbestimmte Zeit verschoben.