Handball: Böhm künftig Trainer der Schweiz

Der deutsche Ex-Nationalspieler Fabian Böhm (35) verstärkt ab sofort das Trainerteam der Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Der langjährige Bundesliga-Profi, der im Sommer seine aktive Karriere beendet hatte, wird künftig an der Seite von Cheftrainer Andy Schmid arbeiten. Als nächste Höhepunkte für die Schweiz stehen die WM-Teilnahme im Januar und die EM-Qualifikationsspiele gegen Deutschland, Österreich und die Türkei an.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Trainer-Aufgabe in der Schweiz. Für mich war nach dem Rücktritt als Aktiver klar, dass ich dem Handballsport treu bleiben werde. Umso schöner klappt nun dieses Engagement und eine Zusammenarbeit mit Andy, den ich lange kenne und weiß, dass wir uns bezüglich Handball auf derselben Wellenlänge bewegen", sagte Böhm. Im Schweizer Team sieht er "großes Potential, und ich bin überzeugt, wir können in den kommenden Monaten einen erfolgreichen Weg einschlagen".

Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Böhm 51 Länderspiele (76 Tore). In der Bundesliga kam er bei seinen Stationen unter anderen in Magdeburg, Berlin und Hannover auf 379 Einsätze. Seine letzten beiden Saisons als Spieler verbrachte Böhm beim HC Kriens-Luzern, ehe er im Sommer in seine Heimatstadt nach Potsdam zurückkehrte. "Von seinen Inputs in der Defensive und seinem großen Erfahrungsschatz als Aktiver werden wir als ganzes Team profitieren können", sagte Schmid.