Handball: Dessaus "Urlauber" retten sich im Wiederholungsspiel

Happy End für die Urlauber: Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat drei Wochen nach Saisonende das umstritten angesetzte Wiederholungsspiel bei TuSEM Essen gewonnen und damit den Abstieg abgewendet. Das Team aus Sachsen-Anhalt setzte sich am Sonntag 30:24 (18:14) beim früheren deutschen Meister durch und schloss die Saison damit auf Platz zehn ab.

Bei einer Niederlage wäre Dessau auf Platz 17 zurückgefallen und abgestiegen. Stattdessen erwischte es nun den ASV Hamm-Westfalen, der 2022/23 noch Erstligist war. Dessau und Hamm stellen nun aber den gemeinsamen Antrag, dass die Zweitliga-Saison 2025/26 mit 19 Teams ausgetragen wird. Dies teilten die Klubs nach Abpfiff mit.

Mit dem Spiel endete eine wochenlange Posse. Am 27. April hatte Dessau 28:27 in Essen gewonnen, dabei in den Schlusssekunden aber einen Spieler zu viel auf dem Feld gehabt. Essen hatte Protest eingelegt, nach quälendem Hin und Her in den Instanzen war kurz vor dem Ende des Spieljahres am 30. Juni ein Wiederholungsspiel angesetzt worden.

Spieler beider Teams waren da aber bereits längst im Urlaub und Dessaus Trainer Andreas Jungandreas verabschiedet worden.