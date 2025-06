Handball: DHB-Junioren als Gruppensieger im WM-Viertelfinale

Titelverteidiger Deutschland hat bei der U21-WM der Handballer als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Martin Heuberger gewann in Kielce/Polen gegen die bis dato ungeschlagenen Ägypter 29:25 (13:9). In der Runde der letzten acht treffen die Junioren des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Donnerstag auf Schweden.

Nach dem 35:35 am Montag gegen Spanien, als eine Fünf-Tore-Führung nicht zum Sieg gereicht hatte, wuchs der Druck auf die deutsche Auswahl. Mindestens ein Unentschieden musste gegen Ägypten her, doch die Mannschaft des früheren Bundestrainers Heuberger ließ diesmal am Weiterkommen keine Zweifel. Bester Werfer der Deutschen war David Móré vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit acht Toren.