Handball: Franzose Mahé beendet Nationalmannschafts-Karriere

Handball-Star Kentin Mahé hat seine Karriere in der französischen Nationalmannschaft beendet. Wie der französische Verband am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, habe der 34 Jahre alte Rückraumspieler des VfL Gummersbach Nationaltrainer Guillaume Gille über seinen Rückzug informiert. Bereits am Donnerstagabend hatte Mahé die Entscheidung im Gespräch mit der L'Equipe öffentlich gemacht.

Mit Frankreich gewann Mahé sämtliche großen Titel: Weltmeister wurde er 2015 und 2017, 2021 folgte der Olympiasieg, 2024 dann der EM-Titel. Für das olympische Heimturnier bei den Sommerspielen in Paris war Mahé nicht mehr nominiert worden. Der Rechtshänder absolvierte seit seinem Debüt im Jahr 2010 insgesamt 175 Länderspiele für die Équipe Tricolore.

"Mehrere Aspekte haben seit einigen Monaten meine Entscheidung beeinflusst", sagte Mahé der L'Equipe und verwies dabei auf Verletzungen Ende 2024. "Ich frage mich: Will ich weiter meine Familie verlassen, weit weg von allem sein?" Er wolle nun "einen endgültigen Schlussstrich" ziehen und bat darum, auch nicht in den erweiterten EM-Kader berufen zu werden.

Mahé ist der Sohn von Ex-Weltmeister Pascal Mahé und verbrachte den Großteil seiner bisherigen Klubkarriere in Deutschland. Nach seiner Ausbildung beim TSV Bayer Dormagen lief er unter anderem für den HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt auf. Zwischen 2018 und 2024 stand er beim ungarischen Rekordmeister KC Veszprém unter Vertrag, ehe er nach Gummersbach zurückkehrte.