Handball-Frauen: Engel fällt aus - Scherer rückt nach

Wechsel bei den deutschen Handball-Frauen: Linkshänderin Nina Engel fällt für die Länderspiele in der kommenden Woche aus. Die 22-Jährige von der HSG Bensheim/Auerbach Flames laboriert an einer Fußverletzung und wird durch Luisa Scherer (Frisch Auf Göppingen) ersetzt. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit.

Rechtsaußen Scherer debütierte im April gegen Dänemark in der Nationalmannschaft. Mit ihrer Nachnominierung umfasst das deutsche Aufgebot weiterhin 19 Spielerinnen. Für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien in Gummersbach (16. Oktober, 19.30 Uhr/DF1) und in Belgien (19. Oktober, 13.45 Uhr) muss Bundestrainer Markus Gaugisch das Aufgebot auf jeweils 16 Spielerinnen reduzieren.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Team Esbjerg/Dänemark), Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Nicole Roth (HSG Blomberg-Lippe) Feld: Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Luisa Scherer (Frisch Auf Göppingen), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/Rumänien), Viola Leuchter (Odense Handbold/Dänemark), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Annika Lott (Brest Bretagne/Frankreich), Mareike Thomaier (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Xenia Smits (Metz Handball/Frankreich), Emily Vogel (FTC Budapest/Ungarn), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Aimée von Pereira (Kopenhagen Handbold/Dänemark), Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Jolina Huhnstock (Buxtehuder SV), Marie Steffen (VfL Oldenburg)