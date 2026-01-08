Handball - Krimi in Kroatien: DHB-Männer gewinnen ersten EM-Test

Statement-Sieg gegen den Angstgegner: Deutschlands Handballer haben ihren ersten EM-Stresstest mit großer Coolness und defensiver Stabilität bestanden.

Alfred Gislason nahm nach seinem 100. Länderspiel als Bundestrainer am Spielfeldrand zufrieden die Gratulationen des Gegners entgegen, auf dem Parkett klatschte Johannes Golla einen Teamkollegen nach dem anderen ab.

Deutschlands Handballer haben ihren ersten EM-Stresstest mit großer Coolness bestanden. Die DHB-Auswahl bezwang den WM-Zweiten Kroatien in Zagreb nach einer starken Schlussphase 32:29 (17:14) und machte eine Woche vor dem Turnierstart gegen Österreich bereits viel Lust auf mehr.

"Das fühlt sich sehr gut an", sagte Gislason glücklich. "Ich bin sehr stolz auf die Jungs, weil sie an sich geglaubt haben und sehr gut zusammengehalten haben." Seine Mannschaft habe "viel besser gegengehalten, die Abwehr war wirklich sehr gut mit einem sehr starken David Späth dahinter". Kapitän Golla, Spielmacher Juri Knorr und Renars Uscins waren am Donnerstagabend mit jeweils fünf Toren die besten deutschen Schützen, zudem glänzte Torhüter Späth mit 14 Paraden.

Die 15.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena Zagreb sahen eine enge Partie mit vielen Führungswechseln. Am Ende hatte das deutsche Team, das vor allem mit einer robusten Abwehr vor Späth überzeugte, die besseren Nerven und fuhr nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gegen die Kroaten wieder einen Sieg ein. Am Sonntag (18.05 Uhr) kommt es in Hannover im Rahmen der Generalprobe zum direkten Wiedersehen.

"Wir müssen diese zwei Spiele gegen Kroatien so angehen, als wären sie Teil der EM", hatte Gislason im Vorfeld gefordert – und seine Spieler hörten zu Beginn auf die Worte des 66-Jährigen. Aus einer stabilen Deckung erspielte sich Deutschland beim 4:2 (7.) durch Julian Köster erstmals eine Zwei-Tore-Führung, zuvor hatte Golla aus drei Würfen drei Tore erzielt.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Späth, der zunächst für Andreas Wolff zwischen den Pfosten stand, bekam einige Bälle zu fassen. Doch als sich in der DHB-Offensive die Fehlwürfe und technischen Fehler häuften, gaben die Gastgeber nach mehreren Tempogegenstößen und Abschlüssen aus der zweiten Reihe erstmals den Takt vor - 11:9 (18.).