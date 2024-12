Kretschmer vom TV Großwallstadt unter Doping-Verdacht

Nils Kretschmer vom Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt ist wegen eines Doping-Verdachts "vorläufig" suspendiert worden. Dies entschied das Präsidium der Handball Bundesliga (HBL) am Mittwoch einstimmig. Der Kapitän von Großwallstadt sei mit sofortiger Wirkung "von jeglicher Teilnahme an Wettkämpfen, Trainings oder anderen sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen", hieß es in einer HBL-Mitteilung. Der Ausschluss gelte, bis eine endgültige Entscheidung im folgenden Disziplinarverfahren vorläge.