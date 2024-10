Magdeburg bei Klub-WM: "Freuen uns auf dieses Halbfinale"

Titelverteidiger SC Magdeburg geht mit viel Respekt, aber auch voller positiver Energie in das Halbfinale der Klub-WM am Dienstag (19 Uhr) gegen den ägyptischen Gastgeber von Al-Ahly. "Aus den vergangenen Jahren wissen wir, wie schwierig es ist, gegen afrikanische Teams zu spielen", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert am Montag in Ägypten, betonte aber: "Wir freuen uns auf dieses Halbfinale." Ziel des SCM ist der vierte WM-Titel in Serie.

Der deutsche Doublesieger hatte sich als bester Gruppenerster für das Halbfinale qualifiziert und geht damit den europäischen Topteams weiterhin aus dem Weg. Erst in einem möglichen Endspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) kann es zum Duell mit Champions-League-Sieger FC Barcelona oder Telekom Veszprem kommen. Sie bestreiten das andere Halbfinale am Dienstag.

Die drei vorherigen Ausgaben (2021, 2022, 2023) des Wettbewerbs, damals noch unter dem Namen IHF Super Globe, hat Magdeburg gewonnen. Einzig Rekordsieger FC Barcelona war bisher ebenfalls ein Titel-Hattrick (2017 bis 2019) gelungen - vier Titel in Serie wären ein Novum. Dafür gilt es aber erstmal, Al-Ahly zu besiegen.

Die Afrikaner spielen laut Wiegert "eine andere Art des Handballs als die Europäische, wie wir sie kennen und das macht diese Spiele immer besonders und spannend. Mit Stefan Madsen haben sie nun einen sehr erfahrenen Trainer, den ich schon sehr lange kenne und schätze."

Die 18. Ausgabe der Klub-WM findet in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt, die noch keinen Namen trägt und rund 50 Kilometer entfernt von Kairo liegt, statt.