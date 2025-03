Zwei Ausfälle: Handballerinnen starten in das WM-Jahr

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch muss beim Start in das WM-Jahr auf zwei Spielerinnen verletzungsbedingt verzichten. Torhüterin Sarah Wachter und Rückraumspielerin Annika Lott fallen vor dem Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am Donnerstag (18.30 Uhr/ZDF und DF1) in Trier und am Samstag (18 Uhr/DF1) in Besancon aus, das Aufgebot umfasst derzeit 18 Spielerinnen.

Wachter (Borussia Dortmund) hatte sich am vergangenen Wochenende im Halbfinale des DHB-Pokals bereits nach wenigen Minuten im Gesicht verletzt und stehe dem DHB "damit für die kommenden Tage nicht zur Verfügung". Lott (Brest Handball/Frankreich) hatte sich ebenfalls am vergangenen Wochenende eine Fuß-Blessur zugezogen.

Gaugisch begrüßte am Montag zum Lehrgangsauftakt zunächst sieben Spielerinnen. Die Spielerinnen, die am Wochenende im DHB-Pokal im Einsatz waren, stoßen am Dienstagmittag dazu. "Wir haben nun zwei super Spiele gegen Frankreich, für uns ist es sicher eine gute Möglichkeit, Rückmeldungen einzuholen", sagte der Bundestrainer.

Die bisherige Kapitänin Emily Bölk gehört nicht zum Aufgebot für die März-Maßnahme, diese Entscheidung hatte Gaugisch der Rückraumspielerin bereits zuvor mitgeteilt. - Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Brest Bretagne/Frankreich), Marie Weiss (TuS Metzingen)

Feld: Jenny Behrend (HB Ludwigsburg), Sabrina Tröster (TuS Metzingen), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/Rumänien), Viola Leuchter (HB Ludwigsburg), Nina Engel (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Mareike Thomaier (HB Ludwigsburg), Alina Grijseels (CSM Bukarest/Rumänien), Xenia Smits (HB Ludwigsburg), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Aimée von Pereira (Nyköbing Falster Handbold/Dänemark), Dana Bleckmann (Borussia Dortmund), Antje Döll (HB Ludwigsburg), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Marie Steffen (VfL Oldenburg), Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach Flames)