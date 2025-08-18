100 Tage vor WM-Start: DHB zieht positives Ticket-Zwischenfazit

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat 100 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft der Frauen ein positives Zwischenfazit beim Ticketverkauf gezogen. 35 Prozent der Karten seien bislang verkauft worden. "Das ist eine gute Zahl, weil wir wissen, dass etwa 80 Prozent der Ticketkäufer im Handball erst drei Monate vorher kaufen", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober am Montag bei einem Medientermin in Dortmund.

Der Verband spüre vor dem Turnier, das der DHB vom 26. November bis 14. Dezember gemeinsam mit den Niederlanden ausrichtet, eine "Vorspannung", aber auch "leichte Nervosität". Die Karten für die deutschen Vorrundenspiele in Stuttgart sind bereits seit Juli vergriffen.

Der Auftakt gegen Island steigt am 26. November in der Stuttgarter Porsche-Arena, weitere Vorrundengegner sind Uruguay (28. November) und Serbien (30. November). Die Hauptrunde und ein mögliches Viertelfinale würde Deutschland in Dortmund bestreiten. Die Medaillenspiele finden in Rotterdam statt.

Als Ziel wurde das Halbfinale ausgerufen, die bislang letzte WM-Medaille holte Deutschland vor 18 Jahren beim Bronzegewinn in Frankreich.