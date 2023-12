DHB-Frauen: Lott-Einsatz gegen Polen unklar

Anzeige

Der Einsatz von Rückraumspielerin Annika Lott beim WM-Vorrundenfinale der deutschen Handballerinnen gegen Polen ist weiter unklar. "Bei Annika müssen wir schauen, was kann sie leisten, was kann sie machen. Ob überhaupt, das können wir erst morgen sehen", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch bei einem digitalen Medientermin am Sonntag.

Deutschland kämpft am Montag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) gegen die Polinnen um den Sieg in Vorrundengruppe F und damit um eine optimale Ausgangslage für die Hauptrunde. Lott, die beim Bundesligisten Thüringer HC unter Vertrag steht, hatte beim Auftakt am Donnerstag gegen Japan (31:30) einen Schlag auf die Schulter bekommen und war im zweiten Vorrundenspiel gegen den Iran am Samstag (45:22) geschont worden.

Gaugisch zog trotz noch vereinzelter defensiver Schwächen ein positives WM-Zwischenfazit, sieht bei seinem Team zugleich aber auch noch Luft nach oben. "Ich denke, dass wir jetzt bei 80 Prozent sind. Wenn die Emotionen jetzt dazu kommen, dann kommen wir da auch oben an", sagte Gaugisch.