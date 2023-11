DHB-Frauen: Smits kurz vor WM-Start angeschlagen

Anzeige

Die deutschen Handballerinnen müssen in der abschließenden WM-Vorbereitung ohne Xenia Smits auskommen. Die Rückraumspielerin der SG BBM Bietigheim hat beim vorletzten Test in Schweden (33:30) am Freitag eine Oberschenkelprellung erlitten und muss in den kommenden Tagen pausieren. Smits' Einsatz beim WM-Auftakt der DHB-Auswahl am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) gegen Japan ist laut Verband offen.

Die 29 Jahre alte Schlüsselspielerin in der Abwehr verbleibt laut DHB aber beim Team und wird am Mittwoch mit ins WM-Quartier nach Silkeborg reisen. Bundestrainer Markus Gaugisch berief Mareike Thomaier (Bayer Leverkusen) in sein nun 17-köpfiges Aufgebot. Die Rückraumspielerin wird schon am Sonntag (16.30 Uhr) bei der Turnier-Generalprobe gegen Schweden in Lund zum Kader gehören.