Handball: Gaugisch nominiert DHB-Kader für EM-Qualifikation

Keine Experimente auf dem Weg zur Heim-WM: Bundestrainer Markus Gaugisch setzt in der Vorbereitung auf den Saison-Höhepunkt auf Kontinuität. Für den Auftakt der EM-Qualifikation mit Spielen gegen Nordmazedonien und Belgien, der verbunden mit dem Lehrgang in Gummersbach auch als weitere Maßnahme des Einspielens für die Weltmeisterschaft (26. November bis 14. Dezember) gilt, nominierte er exakt jene Spielerinnen, die auch zuletzt dabei waren. Dazu wird am Kreis Marie Steffen (VfL Oldenburg) in das 19-köpfige deutsche Aufgebot rücken.

"Das Ziel ist klar: Wir wollen mit vier Punkten die ersten Schritte Richtung EHF EURO gehen. Wir fokussieren uns vollständig auf uns und unseren Weg in Richtung Heim-WM", sagte Gaugisch. Der Lehrgang mit den Quali-Spielen am 16. Oktober in Gummersbach gegen Nordmazedonien (19.30 Uhr/DF1) und am 19. Oktober im belgischen Hasselt (13.45 Uhr) sei "unser letztes Zusammenkommen vor der unmittelbaren WM-Vorbereitung. Ich erwarte von allen Spielerinnen, dass sie brennen und alles in die Woche reinwerfen."

Danach beginnt für die DHB-Frauen die heiße Phase in Richtung Heim-WM. Die unmittelbare WM-Vorbereitung startet Deutschland am 17. November im schweizerischen Schaffhausen. Teil des finalen Finetunings für die Heim-WM sind zwei Duelle mit der Schweiz (20. November in St. Gallen, WM-Generalprobe am 22. November in Göppingen). Das erste Turnierspiel steigt dann am 26. November gegen Island in Stuttgart.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Team Esbjerg/Dänemark), Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Nicole Roth (HSG Blomberg-Lippe)

Feld: Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/Rumänien), Viola Leuchter (Odense Handbold/Dänemark), Nina Engel (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Annika Lott (Brest Bretagne/Frankreich), Mareike Thomaier (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Xenia Smits (Metz Handball/Frankreich), Emily Vogel (FTC Budapest/Ungarn), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Aimée von Pereira (Kopenhagen Handbold/Dänemark), Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Jolina Huhnstock (Buxtehuder SV), Marie Steffen (VfL Oldenburg)