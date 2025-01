Handball-WM: Frankreich im Viertelfinale

Rekordweltmeister Frankreich hat bei der Handball-WM seinen Erfolgslauf fortgesetzt und vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Der sechsmalige Titelträger setzte sich am Donnerstagabend souverän gegen die Niederlande mit 35:28 (19:13) durch und feierte den fünften Sieg im fünften WM-Spiel.

Den bislang ungeschlagenen Franzosen ist mit 8:0 Punkten auch Platz eins in der Hauptrundengruppe II vor der letzten Partie gegen Nordmazedonien (Samstag/20.30 Uhr) nicht mehr zu nehmen. Im kroatischen Varazdin waren die Rückraumspieler Dika Mem und Melvyn Richardson mit je sieben Toren erfolgreichste Werfer für Frankreich.

Nordmazedonien bezwang in der gleichen Gruppe Katar mit 39:34 (21:17) und wahrte mit nun 4:4 Punkten auf dem Konto die Chance auf das Weiterkommen. Die zwei besten Teams jeder Sechsergruppe erreichen die Runde der letzten Acht.

In der deutschen Gruppe I gewann Tschechien mit 32:26 (19:12) gegen den nächsten DHB-Gegner Tunesien. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason trifft am Samstag in Herning (20.30 Uhr/ZDF) auf das in der Hauptrunde noch punktlose Tabellenschlusslicht.