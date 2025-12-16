Handball-WM 2027 in Deutschland: Tickets und Termine - Alle Infos zum Turnier auf einen Blick

Im Januar 2027 findet die Handball-WM der Männer in Deutschland statt. Der offizielle Kartenvorverkauf hat begonnen. ran erklärt, wie ihr an Tickets für das Event kommt.

Im Januar 2027 steht ein absolutes Sport-Highlight in Deutschland an. In insgesamt sechs Städten des Landes findet die Handball-Weltmeisterschaft statt.

Seit dem 15. Dezember 2025 können für das Turnier, das vom 13. bis zum 31. Januar 2027 stattfindet, Tickets gekauft werden.

Während die Spiele der Vorrunde in München, Stuttgart, Kiel und Magdeburg ausgetragen werden, findet die Hauptrunde in Hannover und Köln statt. Die "großen Entscheidungen" - Viertelfinale, Halbfinale und Finale - gibt's ebenfalls in Köln.

Die Nachfrage nach den Tickets war bereits zum Verkaufsstart groß. Wer also unbedingt live dabei sein möchte, sollte sich möglichst schnell um Karten bemühen.

Wer es nicht in die Halle schafft, kann das Turnier übrigens trotzdem verfolgen. ProSiebenSat.1 hat sich die Rechte alle WM-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaften sowie weitere ausgewählte Partien inklusive der Endspiele bei den Weltmeisterschaften der Frauen und Männer 2027, 2029 und 2031 gesichert.