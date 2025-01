Hanning vor Engagement als Italiens Handball-Nationaltrainer

Top-Funktionär Bob Hanning wird offenbar neuer Nationaltrainer von Italiens Handballern. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin soll im Handball-Entwicklungsland, das bei der Weltmeisterschaft mit dem erstmaligen Sprung in die WM-Hauptrunde und Platz 16 für reichlich Furore sorgte, nach Informationen der italienischen Tageszeitung Dolomiten auf Riccardo Trillini folgen.

Bestätigen wollte Hanning das Engagement auf Anfrage der Zeitung noch nicht, dementieren aber auch nicht. "Ich bin angeblich schon Trainer von so vielen Nationalmannschaften gewesen und habe immer gut daran getan, mich an Spekulationen nicht zu beteiligen", sagte Hanning. Am Abend findet im WM-Finalspielort Oslo eine Pressekonferenz mit dem ehemaligen DHB-Vizepräsidenten statt.

Für den 56-Jährigen wäre es die erste Station als Nationalcoach. Der gebürtige Essener hatte zuletzt den VfL Potsdam von der 3. Liga bis in die Bundesliga geführt, seine Tätigkeit beim Kooperationsklub der Füchse aber im vergangenen Sommer nach dem Aufstieg planmäßig niedergelegt. Rund um die Jahrtausendwende war Hanning unter anderem bei der SG Solingen und dem HSV Hamburg als Trainer tätig. Seine Arbeit im DHB-Präsidium beendete Hanning 2021 nach acht Jahren.