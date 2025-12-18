Vorschau
Fußball-WM, Olympia, Super Bowl: Die Sport-Highlights 2026
- Veröffentlicht: 18.12.2025
- 11:34 Uhr
- ran.de
2026 hat es in Sachen Sport in sich. Zu Jahresbeginn finden die Olympischen Winterspiele statt. Im Sommer greift das DFB-Team nach dem fünften Stern. Die Highlights im Überblick.
Fußball, NFL, Eishockey, Darts, Olympia und vieles mehr.
Das Sportjahr 2026 verspricht jede Menge Gänsehautmomente.
ran hat die wichtigsten Veranstaltungen gesammelt.
Januar 2026
Darts-WM: 11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 in London - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Vierschanzentournee: 28. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 in Deutschland und Österreich - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Australian Open: 12. Januar bis 1. Februar in Melbourne - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Handball-EM der Männer: 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Februar 2026
Olympische Winterspiele: 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Super Bowl LX: 8. Februar in Santa Clara
Externer Inhalt
März 2026
Paralympics: 6. bis 15. März in Mailand und Cortina d'Ampezzo - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Formel 1-Auftakt: 6. bis 8. März in Australien
April 2026
Snooker-Weltmeisterschaft: 18. April bis 1. Mai in Sheffield - im kostenlosen Livestream auf Joyn
NFL Draft: 23. bis 25. April in Pittsburgh
DTM-Saisonauftakt: 24. bis 26. April in Spielberg
Mai 2026
DFB-Pokal-Finale der Frauen: 14. Mai in Köln - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Eishockey-WM der Männer: 15. bis 31. Mai in der Schweiz
Bundesliga 34. Spieltag: 16. Mai
Europa-League-Finale: 20. Mai in Istanbul
DFB-Pokal-Finale der Männer: 23. Mai in Berlin - im kostenlosen Livestream auf Joyn
French Open: 25. Mai bis 7. Juni in Paris - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Champions-League-Finale: 30. Mai in Budapest - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Juni 2026
Fußball-WM: 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko
Wimbledon: 29. Juni bis 11. Juli in London
Juli 2026
Tour de France: 4. bis 26. Juli - im kostenlosen Livestream auf Joyn
August 2026
Leichtathleitik-Europameisterschaften: 10. bis 16. August in Birmingham - im kostenlosen Livestream auf Joyn
Flag-Football-WM: 13. bis 16. August in Düsseldorf
DFB-Pokal 1. Runde: 14. bis 17. August
Hockey-WM: 15. bis 30. August
Bundesliga-Auftakt: 28. August - im kostenlosen Livestream auf Joyn
US Open: 31. August bis 13. September - im kostenlosen Livestream auf Joyn
September 2026
Basketball-WM der Frauen: 4. bis 13. September in Berlin
NFL-Saisonauftakt: 10. September
Oktober 2026
DTM-Finale: 9. bis 11. Oktober in Hockenheim - im kostenlosen Livestream auf Joyn
November 2026
Dezember 2026
Handball-WM der Frauen: 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und Türkei
Formel 1-Finale: 6. Dezember in Abu Dhabi
Darts-WM 2027 in London - im kostenlosen Livestream auf Joyn