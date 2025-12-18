Fußball-WM, Olympia, Super Bowl: Die Sport-Highlights 2026

ran hat die wichtigsten Veranstaltungen gesammelt.

Das Sportjahr 2026 verspricht jede Menge Gänsehautmomente.

Fußball , NFL , Eishockey , Darts, Olympia und vieles mehr.

2026 hat es in Sachen Sport in sich. Zu Jahresbeginn finden die Olympischen Winterspiele statt. Im Sommer greift das DFB-Team nach dem fünften Stern. Die Highlights im Überblick.

Januar 2026

Darts-WM: 11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 in London

Vierschanzentournee: 28. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 in Deutschland und Österreich

Australian Open: 12. Januar bis 1. Februar in Melbourne

Handball-EM der Männer: 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen