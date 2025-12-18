- Anzeige -
Fußball-WM, Olympia, Super Bowl: Die Sport-Highlights 2026

  Veröffentlicht: 18.12.2025
  11:34 Uhr
  ran.de

2026 hat es in Sachen Sport in sich. Zu Jahresbeginn finden die Olympischen Winterspiele statt. Im Sommer greift das DFB-Team nach dem fünften Stern. Die Highlights im Überblick.

Fußball, NFL, Eishockey, Darts, Olympia und vieles mehr.

Das Sportjahr 2026 verspricht jede Menge Gänsehautmomente.

ran hat die wichtigsten Veranstaltungen gesammelt.

Januar 2026

Darts-WM: 11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 in London - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Vierschanzentournee: 28. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 in Deutschland und Österreich - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Australian Open: 12. Januar bis 1. Februar in Melbourne - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Handball-EM der Männer: 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Februar 2026

Olympische Winterspiele: 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Super Bowl LX: 8. Februar in Santa Clara

März 2026

Paralympics: 6. bis 15. März in Mailand und Cortina d'Ampezzo - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Formel 1-Auftakt: 6. bis 8. März in Australien

April 2026

Snooker-Weltmeisterschaft: 18. April bis 1. Mai in Sheffield - im kostenlosen Livestream auf Joyn

NFL Draft: 23. bis 25. April in Pittsburgh

DTM-Saisonauftakt: 24. bis 26. April in Spielberg

Mai 2026

DFB-Pokal-Finale der Frauen: 14. Mai in Köln - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Eishockey-WM der Männer: 15. bis 31. Mai in der Schweiz

Bundesliga 34. Spieltag: 16. Mai

Europa-League-Finale: 20. Mai in Istanbul

DFB-Pokal-Finale der Männer: 23. Mai in Berlin - im kostenlosen Livestream auf Joyn

French Open: 25. Mai bis 7. Juni in Paris - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Champions-League-Finale: 30. Mai in Budapest - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Juni 2026

Fußball-WM: 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko

Wimbledon: 29. Juni bis 11. Juli in London

Juli 2026

Tour de France: 4. bis 26. Juli - im kostenlosen Livestream auf Joyn

August 2026

Leichtathleitik-Europameisterschaften: 10. bis 16. August in Birmingham - im kostenlosen Livestream auf Joyn

Flag-Football-WM: 13. bis 16. August in Düsseldorf

DFB-Pokal 1. Runde: 14. bis 17. August

Hockey-WM: 15. bis 30. August

Bundesliga-Auftakt: 28. August - im kostenlosen Livestream auf Joyn

US Open: 31. August bis 13. September - im kostenlosen Livestream auf Joyn

September 2026

Basketball-WM der Frauen: 4. bis 13. September in Berlin

NFL-Saisonauftakt: 10. September

Oktober 2026

DTM-Finale: 9. bis 11. Oktober in Hockenheim - im kostenlosen Livestream auf Joyn

November 2026

Dezember 2026

Handball-WM der Frauen: 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und Türkei

Formel 1-Finale: 6. Dezember in Abu Dhabi

Darts-WM 2027 in London - im kostenlosen Livestream auf Joyn

