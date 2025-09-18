Dämpfer für Julian Weber bei der Leichtathletik-WM. Der deutsche Speerwerfer erreicht bei der Weltmeisterschaft in Tokio nur den fünften Platz und verpasst damit sein Medallienziel.

Enttäuschung bei der Leichtathletik-WM: Julius Weber verpasst mit 86,11 Metern bei der Leichtathletik-WM im Speerwurf seine erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft und wird lediglich Fünfter.

Gold gewann stattdessen London-Olympiasieger Keshorn Walcott aus Trinidad & Tobago mit 88,16 m vor Ex-Weltmeister Anderson Peters (87,38/Grenada). Bronze sicherte sich der überraschend starke US-Amerikaner Curtis Thompson (86,67). Damit hat das deutsche Team in Tokio weiter drei Mal Silber auf dem Konto.

Und so setzt sich Webers Drama weiter fort - der 31-Jährige scheiterte auch bei seinem nächsten Anlauf für die erste Medaille auf der ganz großen Bühne. Vermutlich fehlte dem Sportsoldaten auch ein bisschen die Power, weil er sich ausgerechnet in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Titelkämpfe zuletzt noch einen Infekt eingehandelt hatte. Zudem fing es vor dem fünften Durchgang auch noch an zu regnen, Weber konnte nicht mehr kontern.