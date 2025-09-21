Leichtathletik-WM 2025 - Showdown in Tokio! Leo Neugebauer holt sich Gold

Leo Neugebauer beschert dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bei den Weltmeisterschaften von Tokio die erste Goldmedaille. Niklas Kaul verpasst den Sprung auf das Podium. Leo Neugebauer holte unter dem Jubel der Fans noch einmal alles aus sich heraus, er torkelte auf den letzten Metern irgendwie ins Ziel, sank zu Boden. Ein Rollstuhl wurde eigens herbeigebracht für Neugebauer, den neuen König der Athleten - doch der völlig erschöpfte Zehnkampf-Weltmeister erhob sich, um die ersehnte Goldmedaille in Empfang zu nehmen: Mit einem absoluten Kraftakt über die abschließenden 1500 m erfüllte sich der Stuttgarter seinen großen Traum. "Ich fühle mich fantastisch", rief er über das Stadionmikrofon, als er wieder zu sich gekommen war. Lückenkemper führt Sprintstaffel zu WM-Bronze Neugebauer krönte sich in einem packenden Thriller von Tokio, ein Jahr nach Olympia-Silber in Paris jubelte der 25-Jährige über den ersten ganz großen Titel seiner Karriere. Er streckte die Arme in den Himmel, legte sich die Deutschland-Fahne um die starken Schultern und schickte Luftküsschen ins Publikum.

Erstmal ein Bier für Neugebauer Nach seinem Coup wollte sich Neugebauer "erstmal ein gutes Bier" genehmigen und schmiedete Party-Pläne: "Und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt". Die zwei Zehnkampf-Tage "waren verrückt. Oh mein Gott, was da alles passiert ist", sagte Neugebauer mit seiner Medaille um den Hals: "Ich habe einfach Spaß gehabt, einfach mein Ding gemacht und jetzt stehe ich hier mit Gold." Mit nur 20 Punkten Vorsprung setzte sich Neugebauer in der knappsten Zehnkampf-Entscheidung der WM-Geschichte gegen Ayden Owens-Delerme (8784/Puerto Rico) durch. Bronze sicherte sich in einem immens spannenden Wettkampf Kyle Garland aus den USA (8703). Niklas Kaul, der 2019 WM-Gold gewonnen hatte, wurde Vierter (8538). Neugebauer galt im Vorfeld nicht als Topfavorit auf den Titel, doch der deutsche Rekordhalter präsentierte sich in Japan dann in Topform und leistete sich weniger Patzer als die Konkurrenz. Mit einer Galavorstellung im Diskuswurf (56,15 m) und für ihn ganz starken Ergebnissen mit dem Speer (64,34 m) und über die 1500 m (4:31,89 Minuten) zog er auf und davon. Damit gewann Neugebauer am letzten WM-Tag in Tokio mit dem drittbesten Zehnkampf seiner Karriere das erste Gold für das deutsche Team.

