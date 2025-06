Magnus Carlsen rastet  aus! Aufreger bei Norway Chess nach Schach-Niederlage

So geschehen beim Einladungsturnier Norway Chess in Stavanger, als ausgerechnet Superstar und Lokalmatador Magnus Carlsen einen kurzen, aber dafür umso intensiveren Wutanfall bekam.

Für den erst 19-Jährigen war es der erste Sieg in einem klassischen Schach-Duell mit Carlsen. Der hatte das Match lange Zeit im Griff, ehe er seinen Gegner mit dem Springer Schach setzte. Doch er hatte die folgenden Züge falsch berechnet und musste anschließend seine Niederlage eingestehen.

"Ich weiß nicht, was passiert ist", wunderte sich der 34-Jährige später über seine Fehler. Gukesch konnte hingegen sein Glück kaum fassen. "In 99 von 100 Fällen hätte ich verloren", sagte er. "Es gab nicht viel, was ich hätte tun können. Ich war klar verloren. Also habe ich einfach nur versucht, Züge zu spielen, die die Sache für ihn irgendwie verkomplizieren würden."